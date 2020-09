Bilo je to jedno od najvećih rivalstava u povijesti

Mrzio sam ih i to se nije promijenilo do dana današnjeg. Rekao je Michael Jordan u dokumentarcu o njegovim Chicago Bullsima ‘The Last Dance’.

Pritom je mislio na zloglasnu momčad Detroit Pistonsa iz druge polovice 80-ih godina koja je nosila nadimak ‘Bad Boys’. Predvodio ju je legendarni Isiah Thomas, Jordanov neprijatelj broj jedan.

Zeke thinks LeBron will be the 🐐 by the time he's done. 👀 https://t.co/6BAZPc1J8W pic.twitter.com/14j7QQ6CEM — theScore (@theScore) September 21, 2020

Upravo se on ovih dana uključio u debatu oko najboljeg u povijesti. Iako će ogromna većina reći da ta titula pripada Jordanu, Thoms ima drugačiji pogleda na tu temu.

“Trenutačno, najbolji u povijesti je Kareem Abdul Jabbar. Međutim, u trenutku kad završi karijeru LeBron James će biti najbolji košarkaš kojeg smo ikad gledali”, poručio je Thomas.

James i njegovi LA Lakersi na putu su prema NBA finalu. Trenutačno imaju 2:0 protiv Denver Nuggetsa u finalu Zapada. Dođe li do naslova bit će mu to četvrti prsten u karijeri, nakon što je dva osvojio s Miamijem i jedan s Clevelandom.