JORDAN SRUŠIO MIT OD ČUVENOJ UTAKMICI: ‘Svi su mislili da sam igrao s gripom, ali bila je riječ o nečemu sasvim drugom…’

U utakmici protiv Utah Jazza postigao je 38 poena i bio prvi igrač svoje ekipe

U nedjelju su emitirane zadnje dvije epizode popularnog dokumentarca “Posljednji Ples” (The Last Dance), koji prati slavnu generaciju Chicago Bullsa, njihov put do šest NBA naslova, posljednju sezonu 1997./1998. u kojoj su osvojili svoj šesti naslov, kao i karijeru najvećeg košarkaša svih vremena Michaela Jordana.

Zadnje epizode najviše su posvećene slavnoj tituli iz sezone 1997./1998.i petoj utakmici finala protiv Utah Jazza, oko koje postoji mit da ju je Jordan odigrao unatoč tome što je imao gripu.

Glasine o gripi

Jordan je u zadnjoj sekundi te utakmice pogodio tricu za pobjedu i potom se srušio u naručje svojeg suigrača Scottieja Pippena i od tada se nagađa da je utakmicu odigrao s gripom i temperaturom od 38 stupnjeva.

No, iako se moglo vidjeti da s Jordanom nešto nije u redu, on je postigao 38 poena i bio prvi igrač svoje ekipe, a sada je priznao da je za njegovo stanje bilo odgovorno – trovanje hranom.

“Bio sam jako gladan dok smo se družili u hotelu. Tada je došlo pet osoba kao dostavljači jer su svi željeli vidjeti Jordana. Nakon toga sam ja jedini pojeo pizzu, a oko pola tri sam se probudio i povraćao posvuda. Nisam imao gripu na toj utakmici već je bila riječ o trovanju hranom”, riješio je legendarni Amerikanac taj misterij.