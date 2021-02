Predsjednik UFC-a, Dana White prije par dana potvrdio je kako će Jon Jones ići na boljeg iz meča Stipe Miočića i Francisa Ngannoua.

“Da, Jones će napasti pojas u teškoj. To je borba koju ćemo organizirati još ove godine. Ako se Miočić i Ngannou budu stvarno borili prije ljeta, ovu borbu mogli bismo organizirati na ljeto”, rekao je White za TMZ Sports.

Međutim, sada se oglasio Jones, a prema njegovim riječima može se zaključiti kako dogovor nije niti blizu.

“Puno različitih stvari u posljednje vrijeme viđam po medijima i definitivno bih se volio ponovno boriti za UFC. Stvarno se nadam da ćemo postići dobar financijski dogovor i navijačima pružiti još nekoliko sjajnih borbi”, napisao je Jones.

Been seeing lots of different things in the media lately, I would absolutely love to fight for the UFC again. Really hope we can come up with a good financial agreement and give the fans a few more great fights. 🤙🏾

— BONY (@JonnyBones) February 13, 2021