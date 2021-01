Jedan od najvećih svih vremena obračunao se s rivalima putem Twittera

Američki MMA borac Jon Jones prokomentirao je objavu šefa UFC-a Dana Whitea, koji je potvrdio da će se 6. ožujka boriti Israel Adesanya i Jan Blachowicz. Obojica su se ranije spominjali kao Jonesovi protivnici prije nego što je ovaj napustio pojas poluteškaškog prvaka i pripremao se za prelazak u tešku kategoriju.

“Navedite nekog drugog borca koji je više ljudi potjerao u mirovinu te natjerao na promjenu kategorije ili organizacije. Čekam vaš odgovor”, napisao je Jones na Twitteru.

“Iako je Janu bio zajamčen napad na titulu, napustio sam polutešku jer sam strahovao od Dominicka (Reyesa). A onda, kada se odjednom prvak iz srednje odlučio na selidbu u višu kategoriju, bio sam siguran da sam napravio pravi potez. Drago mi je što sam odlučio izabrati lakši put”, sarkastično je poručio Jones i dodao fotku na kojoj se nalazi sa Stipom Miočićem i Francisom Ngannouom.

Pobjegao do straha

“Nisam napustio polutešku kako bih testirao svoje mogućnosti, pobjegao sam od straha”, nastavio je.

“Jednostavno ne vidim kako pobijediti Jana, njegov stil je nešto što nisam nikad vidio, a sama pomisao na borbu s udaračem iz srednje u 2021. bila je kap koja je prelila čašu. Zaključio sam kako Francis ima lošiju obranu od rušenja”, odgovorio je fanu koji je uz Ngannouovu fotografiju poručio da bježi kako bi se susreo s ‘čudovištem’.

When I move, you move, just like that. 🎶

Name another fighter who’s made more men retire, switch weight classes, or switch organizations all together. I’ll wait — BONY (@JonnyBones) January 2, 2021

I left the LHW division because I was terrified of Dominic, even though Jan was guaranteed the next title shot.🤷🏾‍♂️ And then once the MW champ suddenly moved up, I knew I had made the right choice 😂 Glad I decided to go the easy route pic.twitter.com/3vXtuTvwcL — BONY (@JonnyBones) January 2, 2021

I didn’t leave the light heavyweight division to challenge myself, I ran out of fear 🥴😂 🐐 💩 — BONY (@JonnyBones) January 2, 2021

Yep, just couldn’t see myself beating Jan, his style is like nothing I’ve seen before 🥴and the thought of fighting a middleweight striker in 2021 was the final straw, figured Francis take down defense was worse, had to run 🧠 https://t.co/88jAHojzlL — BONY (@JonnyBones) January 2, 2021