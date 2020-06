Bones je gotov. Od sada, kad me vidite na ulici, zovite me samo JJ. UFC-ovoj poluteškoj kategoriji, Veni, Vidi, Vici. To je putem Twittera poručio možda i najbolji MMA borac svih vremena Jon Jones i dugogodišnji UFC-ov prvak poluteške kategorije.

ŠEF UFC-A ISPROVOCIRAO NAJBOLJEG BORCA U POVIJESTI: ‘Ne mogu vjerovati da ovako laže pred kamerama, to je apsolutno s*anje’

“ESPN, Reyes protiv Jana za titulu UFC-ovog prvaka poluteške kategorije. U ovom trenutku nemam ništa za dobiti borbom protiv bilo kojeg od njih. Javite mi ako želite dogovoriti neki datum u 2021. godini za borbu protiv Adesanye. Nadam se da ćete do tada biti spremni platiti”, poručio je te je odgovorio i jednom fanu koji je ustvrdio da ovime šteti više sebi nego UFC-u.

“Štetim samom sebi svaki put kad izađem na borbu i primim udarac u glavu. Mislim da ovo sve više nije vrijedno te boli”, završio je.

Do ovog radikalnog poteza, napuštanja pojasa prvaka, odlučio se nakon propšalog pokušaja dogovaranja superborbe s teškašem Francisom Ngannouom. Šef UFC-ja izjavio je da je Jones tražio pretjerano puno novaca za prelazak u tešku kategoriju, nakon čega je Jones javno poručio da ovaj laže.

Najpoznatiji MMA novinar Ariel Helwani doznao je od dobro upućenih izvora da je Jones ozbiljan po ovom pitanju i da je ovo stvarno njegov stav.

#ESPN Reyes vs Jan For the UFC light heavyweight championship of the world. As of right now, I got nothing to really gain fighting either of them. Let me know if you guys want to set up a day in 2021 for that Izzy fight. Hopefully you guys will be willing to pay by then.

— Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 31, 2020