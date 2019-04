JESU LI U MADRIDU SIGURNI DA ŽELE POGBU? Procurio podatak zbog kojeg u Unitedu bjesne, a na Bernabeu bi se trebali zabrinuti

Spominje se da bi ih trebao koštati 130 milijuna eura, pitanje je isplati li se s obzirom na ono što pokazuje na travnjaku

Paul Pogba zatražio je od Manchester Uniteda da ga prodaju Real Madridu, objavio je u petak britanski The Times. Bilo to istinito ili ne, nakon podatka koji je objavio The Sun Zinedine Zidane i Florentino Perez trebali bi dva puta razmisliti prije nego odluče na Old Trafford poslati preko 100 milijuna eura.

Više hoda nego trči

Naime, publika u Madridu sasvim sigurno neće tolerirati Pogbino (ne)zalaganje na travnjaku. Navijači Manchester Uniteda napali su ga nakon poraza u gradskom derbiju od Cityja da je lijen, a sada je to službeno potvrđeno nakon što je objavljeno da je od svih 79 centralnih veznjaka u Premier ligi upravo Francuz najviše vremena proveo hodajući tijekom utakmica.

Iako je dolaskom Ole Gunnara Solskjaera počeo igrati kao što se očekuje od njega, u posljednjim je utakmicama bio nevidljiv. Pogotovo protiv Barcelone u Ligi prvaka.

“On je veliki problem za United. Talentiran je, ali puno smo puta vidjeli kako stoji u mjesto da sprinta ili se vraća pomoći obrani. Po onome što ja vidim on ne može biti primjer drugima, iako bi to trebao biti”, obrušio se nedavno na veznjaka legendarni Roy Keane.