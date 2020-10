Možda su se prerano odrekli jednog od najboljih napadača proteklih deset godina

Osjećam se dobro jer izbornik Didier Deschamps zna na koju poziciju me staviti i imati korist od mene. Uputio je te riječi francuski napadač Antoine Griezmann nakon što je zabio pogodak u pobjedi protiv Hrvatske prošle srijede, a svi su ih protumačili kao poruku treneru Barcelone Ronaldu Koemanu.

I Nizozemac je reagirao. Navodno je razgovarao i s Deschampsom te mu je Griezmanna stavio na preferiranu poziciju u sredinu napada tijekom utakmice s Getafgeom koju su Katalonci na koncu izgubili 1:0.

2 – After his first shot vs Getafe, Antoine Griezmann has just scored two goals out of 28 shots in #LaLiga 2020: 14 shots missed, seve shots blocked & five shots saved. Plugged#getafebarca #FCB pic.twitter.com/LG90F2IvFr — OptaJose (@OptaJose) October 17, 2020

Ništa to nije značilo Francuzu koji je nastavio sa statistički očajnim partijama. U četiri prvenstvene utakmice i 264 minute provedene na travnjaku nije stvorio niti jednu priliku, nije postigao niti jedan gol niti upisao asistenciju.

0 – Antoine Griezmann 🇫🇷 in Liga 2020/21 : 4 games (4 sub off)

264 minutes ❌ 0 goal

❌ 0 assist

❌ 0 chances created First time since 2014/15 he failed to be decisive in any of his first four games of a top-flight season. Emergency 🚨. pic.twitter.com/razMimD516 — OptaJean (@OptaJean) October 19, 2020

S druge strane odbačeni Luis Suarez briljira u dresu Atletico Madrida. U prva četiri kola zabio je tri gola i namjestio jedan. Na travnjaku je proveo manje minuta nego Griezmann – 216. Međutim Koeman je i dalje pri stavu da je klupska odluka u njegovim slučaju bila ispravna.

“Bilo je jasno da se stvari moraju mijenjati. Klub je tako mislio kao i ja. Kako u pogledu stila igre tako i u pogledu momčadi. Mladi talenti poput Fatija i Pedrija se razvijaju i Suarez bi manje igrao ove sezone”, kazao je Koeman za nizozemski AD. No, za sada Urugvajac svojim predstavama demantira ovaj stav i kluba i trenera.

Urugvajac je golom Celti postao drugi igrač koji je najbrže u La Ligi stigao do brojke od 150 pogodaka u 21. stoljeću. Za taj podvig bilo mu je potrebno 195 nastupa, a cristianu Ronaldu 140.