Igrači engelskog prvoligaša Liverpoola objavili su u utorak zajedničko priopćenje u kojem izražavaju neprijateljski stav prema kontroverznoj Superligi koju su pokrenuli između ostalih i vlasnici njihovog kluba.

“Ne volimo to i ne želimo da se to dogodi. To je naše zajedničko stajalište. Naš angažman prema klubu i njegovim navijačima je apsolutan i bezuvjetan”, dodaju igrali u priopćenju koje je obavljeno na njihovim društvenim mrežama.

Oštre reakcije

Ovo izražavanje stajališta, prvo kolektivno, uslijedilo je nakon što su Chelsea i Manchester City, dva kluba od 12 koliko ih je sudjelovalo u pokretanju Superlige, objavili da se povlače iz tog projekta.

S još četiri engleska kluba (Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester United), tri španjolska (Real Madrid, Barcelona, Atetico Madrid) i tri talijanska (Inter, Milan i Juventus), Chelsea i Manchester City su planirali pokrenuti poluzatvorenu ligu gdje bi 15 od 20 mjesta uvijek bilo rezerrvirano za osnivače.

Projekt Superlige odmah je izazvao oštre reakcije predstavnika političkog i sportskog svijeta a britanska vlada i nogometna tijela su zaprijetila pokretanjem sudskih postupaka pa čak i suspenzijom.

‘To nije sport ako je uspjeh zajamčen’

U utorak navečer su se navijači Chelsea, uz potporu navijača drugih klubova uključenih u Superligu, okupili ispred Stamford Bridgea, a nešto prije toga je i trener Manchester Citjya Pep Guardiola također kritizrao Superligu.

“Sport nije sport kada ne postoji veza između napora i nagrade. To nije sport ako je uspjeh zajamčen ili ako poraz nema nikakve važnosti”, kazao je Guardiola misleći na činjenicu da bi 15 od 20 klubova uvijek imalo osigurano mjesto u Superligi.