Tridesetogodišnji talijanski napadač Mario Balotelli smatrao se ne početku svoje karijere velikom nadolazećom zijezdom, ali sada, puno godina kasnije, završio je u talijanskom drugoligašu Monzi.

NOVI PEH ZLOČESTOG DEČKA TALIJANSKOG NOGOMETA: Ponovno se ozlijedio, ali ne za vrijeme utakmice svojeg novog kluba

Zbog nediscipline i sklonosti svakojakim ispadima Balotelli nikad nije ostvario puni potencijal. Tijekom karijere promijenio je puno klubova, igrao je za Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool, Nicu, Marseille, a proteklu sezonu proveo je u Bresciji. Za talijansku reprezentaciju odigrao je 36 utakmica i postigao je 14 golova, ali posljednji nastup u dresu “azzurra” ostvario je 2018. godine.

Balotelli je s Monzom potpisao ugovor do kraja sezone, odnosno do 30. lipnja 2021. godine. Vlasnik Monze je Silvio Berlusconi, bivši vlasnik AC Milana. U Monzi su mu suigrači bivši napadač Osijeka Mirko Marić te 19-godišnji napadač Dinama Antonio Marin, koji je na posudbi u talijanskom drugoligašu.

It only took Mario Balotelli four minutes to score on his debut for Serie B team AC Monza 💥 pic.twitter.com/6spi0SOBQ0

— B/R Football (@brfootball) December 30, 2020