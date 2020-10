Postigavši prvi pogodak u Barceloninoj 5-1 pobjedi protiv Ferencvaroša, argentinski nogometni majstor Lionel Messi je ušao u povijest nogometne Lige prvaka kao prvi igrač koji je zabio barem jedan gol u 16 sezona zaredom. Bivši krilni napadač Manchester Uniteda Ryan Giggs, također je zabio u 16 sezona, ali ne uzastopce.

Messi je načeo mrežu mađarskog sastava, koji je u kvalifikacijama izbacio zagrebački Dinamo, golom iz kaznenog udarca u 27. minuti kojeg je sam izborio i to nakon fantastićne solo akcije koju možete pogledati OVDJE.

