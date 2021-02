U derbiju 22. kola engleskog nogometnog prvenstva Chelsea je na gostovanju pobijedio Tottenham s 1-0 nanijevši “Spursima” treći uzastopni poraz. Bila je to skromna predstava u kojoj su gosti ipak pokazali nešto više, a pitanje pobjednika je razriješeno iz jedanaesterca u 24. minuti.

Eric Dier je neoprezno oborio Tima Wernera, a Jorginho je bio siguran s bijele točke. Najbolju priliku Spursi su imali u 79. minuti kada je Erik Lamela pucao s ruba kaznenog prostora, a Edouard Mendy odlično obranio.

Spursima je to bio treći uzastopni poraz, što im se nije dogodilo od 2012. godine, dok je Jose Mourinho prvi put u trenerskoj karijeri izgubio dvije domaće ligaške utakmice u nizu nakon što je u posljednjem susretu kod kuće stradao od Liverpoola (1-3).

Za razliku od Portugalca, njegov kolega na suparničkoj klupi Nijemac Thomas Tuchel je imao razloga za zadovoljstvo. Bio je to njegov treći susret na klupi “Bluesa” pri čemu druga pobjedu uz remi i razliku pogodaka 3-0.

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić igrao je za Chelsea do 74. minute, a pet minuta ranije bio je blizu postizanja gola, no pucao je pored gola.

