JESTE LI VIDJELI MAJSTORIJU O KOJOJ PRIČA POLA EUROPE? Kovačićev suigrač zbog ovog poteza postao totalni hit na društvenim mrežama

Vrhunsku je utakmicu za Chelsea odigrao francuski veznjak N’Golo Kante i to baš u paru s hrvatskim reprezentativcem Mateom Kovačićem

Londonski Chelsea je deseti put u povijesti, a prvi nakon 2014. izborio mjesto u četvrtfinalu Lige prvaka, nakon što je u uzvratnoj utakmici odigranoj u srijedu na Stamford Bridgeu svladao gostujući Atletico Madrid s 2-0 (1-0) te s ukupnih 3-0 izbacio španjolsku momčad.

Vodeći pogodak postigao je Marokanac Hakim Ziyech u 34. minuti na asistenciju Tima Wernera. Konačnih 2-0 u četvrtoj minuti sučevog dodatka postavio je Emerson, koji je u igru ušao samo nekoliko trenutaka prije. Španjolci su od 82. minute igrali s desetoricom igrača, jer je izravni crveni karton zaslužio Stefan Savić, jer je laktom u prsa udario Rudigera.

S druge strane, vrhunsku je utakmicu za Chelsea odigrao francuski veznjak N’Golo Kante i to baš u paru s hrvatskim reprezentativcem Mateom Kovačićem. Kante je dominirao trkom, snagom i brzinom, a to je oduševilo trenera Tomasa Tuchela koji ga je nakon utakmice nahvalio, baš kao i Kovačića.

“Kante svojim doprinosom na terenu vrijedi za igrača i pol. Zadovoljstvo je trenirati ga, za mene je on veliki dar i sjajno je to što ga imam u momčadi. Protiv Atletica smo trebali iskorak njega i Matea Kovačića, njihovo preuzimanje odgovornosti, a oni su to i napravili i odradili fantastičan posao”, izjavio je trener nakon utakmice.

Koliko je Kante bio superioran najbolje svjedoči potez iz 94. minute utakmice kada je Chelsea zabio drugi gol. Englezi su oteli loptu na svojoj polovici, a onda je Kante ušao u sprint i iz svojih je 16 metara i otvorio je koridor za Emersona koji je zabio za 2:0. Kantepv potez postao je totalni hit na društvenim mrežama, a OVDJE možete pogledati i zašto.

