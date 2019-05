JESTE LI SVJESNI ŠTO SU ENGLEZI NAPRAVILI? Poznati hrvatski stručnjak u par rečenica opisao ovogodišnje europsko čudo

Do sada se nešto slični nije dogodilo

Prvi put u povijesti u finalu Lige prvaka i Kupa UEFA/Europske lige igrat će sva četiri kluba iz iste zemlje. U finalu Lige prvaka 1. lipnja u Madridu snage će odmjeriti Liverpool i Tottenham, a u finalu Europske lige 29. svibnja u Bakuu će igrati Arsenal i Chelsea.

Osim što sva četiri kluba dolaze iz Engleske, čak tri su iz Londona. Četiri kluba iz iste zemlje nastupila su i u finalima kupova 1990. godine, no tada su se igrala tri natjecanja – Kup prvaka, Kup Uefa i Kup kupova. Te sezone četiri predstavnika u finalima imali su Talijani koji su osvojili sva tri kupa. U elitnom razredu sastali su se Milan i Benfica, u Kupu Uefa igrali su Juventus i Fiorentina, a u Kupu kupova Sampdorija i Anderlecht, a slavili su Milan, Juve i Sampa. Bila je to i jedina godina kada su sva tri euro-kupa otišla u istu zemlju. Otkako je startala Liga prvaka 1993. godine u četiri navrata se dogodilo da u finalima Lige prvaka i Kupa UEFA/Europske lige igraju po tri kluba iz iste zemlje, dva puta je to uspjelo Talijanima, a dva puta Španjolcima.

Talijani prvi s tri predstavnika

Prvi put tri predstavnika iz iste zemlje igrala su u finalima 1995. godine. U finalu Lige prvaka igrali su Ajax i Milan, a u finalu Kupa Uefa Parma i Juventus. Europsku krunu osvojio je Ajax, dok je u Kupu Uefa slavila Parma. Tri godine kasnije ponovo su tri kluba s ‘čizme’ stigla do finala. U završnom susretu ‘Champions league’ Real Madrid je pobijedio Juventus sa 1-0, dok je u talijanskom okršaju u Kupu Uefa Inter sa 3-0 porazio Lazio.

Španjolci su tri predstavnika imali 2014. godine. U finalu Lige prvaka igrali su Real Madrid i Atletico Madrid, dok su finale Europske lige dohvatili Sevilla i Benfica. Naslovi su otišli Realu i Sevilli.

Prije tri godine u polufinalima su bila istra tri španjolska kluba (Real Madrid, Atletico, Sevilla) i jedan Engleski (Liverpool). I rasplet je bio identičan. U finalu Lige prvaka Real je bio bolji od Atletica, dok je u finalu Europske lige Sevilla slavila protiv Liverpoola.

NAJVIŠE KLUBOVA IZ ISTE ZEMLJE U FINALIMA LIGE PRVAKA I KUPA UEFA/EUROPSKE LIGE:

GODINA LIGA PRVAKA KUP UEFA/EUROPSKA LIGA

2019. Liverpool, Tottenham Arsenal, Chelsea

2016. REAL, Atletico SEVILLA, Liverpool

2014. REAL, Atletico SEVILLA, Benfica

1998. REAL, Juventus INTER, Lazio

1995. AJAX, Milan PARMA, Juventus