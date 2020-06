Francuski nogometni stručnjak Zinedine Zidane (47) u susretu protiv Eibara upisao je 200-ti nastup na klupi Real Madrida.

‘NE MOGU VJEROVATI DA JE MODRIĆU 35 GODiNA’: Predstava hrvatskog kapetana izazvala oduševljenje kod brojnih fanova

“Kraljevski klub” rutinski je slavio sa 3-1 u prvom nastupu nakon tromjesečne pauze uvjetovane pandemijom koronavirusa.

Real je sav posao obavio u prvom poluvremenu postigavši tri gola, a strijelci su bili Toni Kroos (4), Sergi Ramos (30) i Marcelo (37).

Zinedine Zidane is just the third Real Madrid manager to oversee 200 games across all competitions.

He has the best win-rate among those three. 🥇 pic.twitter.com/oCwIWksnnE

— Squawka Football (@Squawka) June 14, 2020