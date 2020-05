Sve se glasnije priča da je on budući napadač Real Madrida

Norveški napadač Erling Haaland uz Francuza Kyliana Mbappéa najvruća je roba na nogometnom tržištu. Nema kluba koji ga ne bi želio vidjeti u svojim redovima nakon što je pokazao da njegova forma nije samo slučajnost. U jesenskom dijeli sezone sve je oduševio predstavama u Ligi prvaka dok je branio boje austrijskog RB Salzburga. U siječnju je Borussia Dortmund bila najbrža i dovela ga u svoje redove, a ovaj je nastavio zabijati kao na pokretnoj traci.

BLIŽI SE KRAJ REALA KAKVOG POZNAJEMO: Perez i Zidane slažu momčad iz snova, nitko im neće biti ravan ostvari li se njihov pakleni plan

U 13 nastupa za taj klub u svim natjecanjima postigao je isto toliko golova, a vrijednost mu je u samo nekoliko mjeseci narasla s pet na 60 milijuna eura. I nema sumnje da će rasti još više nastavi li zabijati u tom ritmu.

Već je sada skinuo jedan rekord Lionel Messija i Cristiana Ronalda. S 19 godina, devet mjeseci i 23 dana postigao je 41 gol u jednoj sezoni. Portugalac je čekao do sezone 2007.-2008. kada je u dresu Manchester Uniteda stigao do brojke od 42 pogotka u svim natjecanjima, a imao je 23 godine, tri mjeseca i šest dana. Messi je s 22 godine, deset mjeseci i šest dana na svom računu imao 41 gol. Bilo je to us eoni 2009.-2010., a sve ih je dao u dresu Barcelone.

Ubojiti napad Reala

Iako je prerano za uspoređivati Norvežanina s dvojicom ponajboljih nogometaša u povijesti, ali brojka koju već sad ima iza sebe impresivna je sama po sebi. Kylian Mbappé, Neymar ili Antonio Griezmann nemaju takvu brojku iza sebe u jednoj sezoni. Robertu Lewandowskom to je uspjelo s 27 godina, a Aubameyangu i Cavaniju s 29.

Haaland je jedinstven jer je do te brojke došao kao tinejdžer. Zbog svega toga gotovo svi očekuju da će za maksimalno dvije godine navući dres Reala. Španjolci sve glasnije to spominju i pišu da bi trebao predvoditi novi ubojiti napad Madriđana koje će činiti s Hazardom i Mbappeom.