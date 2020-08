Nogometaši Bayerna iz Muenchena po šesti su put osvojili naslov europskog prvaka, oni su u finalu Lige prvaka igranom u Lisabonu svladali Paris SG sa 1-0 (0-0) golom Kingsleya Comana u 59. minuti.

Sjajnu je asistenciju upisao Kimmich koji je ubačajem s desnog boka idealno na drugoj vratnici pronašao Comana kojemu nije bilo teško glavom spustiti loptu iza leđa nemoćnog Navasa.

Bayern are the first team in Champions League history to win every game in a single campaign.

