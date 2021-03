Suparnik zagrebačkog Dinama u osmini finala Europske lige Tottenham Hotspur u susretu je 27. kola engleskog nogometnog prvenstva na svom terenu svladao Crystal Palace s 4-1 (1-1), a junak je s dva gola i dvije asistencije bio sjajni Harry Kane.

Tottenham je poveo sredinom prvog poluvremena nakon što je Kane u 25. minuti oteo loptu Milivojeviću na polovici Crystal Palacea te potom odlično na drugoj vratnici pronašao Balea kojemu nije bilo teško zatresti mrežu. Gosti su poravnali u samoj završnici prvog poluvremena, u sudačkoj nadoknadi je Benteke glavom pogodio za 1-1 nakon ubačaja Milivojevića.

100 – Harry Kane's second goal of the evening was Tottenham's 100th goal in all competitions this season, becoming the second club in Europe's big-five leagues to reach that tally in 2020-21, after Bayern Munich (106). Century. pic.twitter.com/zY0CjEmuow

— OptaJoe (@OptaJoe) March 7, 2021