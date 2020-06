Sigurno je da će ostati još godinu dana, a poslije toga je sve moguće

S istekom posljednjeg dana svibnja istekla je i bizarna klauzula iz Messijevog ugovora s Barcelonom. Naime, kako se ispostavilo, Argentinac ima toliku moć u klubu da je prilikom potpisivanja prošlog ugovora uspio ugraditi stavku prema kojoj može besplatno otići godinu dana prije njegova isteka.

No, kako je nitko nije aktivirao do 31. svibnja znači da će ostati najmanje još godinu dana, koliko mu vrijedi postojeći ugovor. Španjolski As piše da su se Inter i Manchester City nadali da će im Messi poslati neki signal da je spreman otići, ali on nikada nije stigao.

Unatoč tenzijama koje su se početkom godine pojavile između njega i sportskog direktora Erica Abidala, najbolji nogometaš današnjice čini se zadovoljnim u Kataloniji i jedva čeka nastavak sezone i priliku da osvoji prvenstvo i Ligu prvaka.