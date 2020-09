Podno tornja korona je dobila bananu pa se Vukovi okreću novim pobjedama

Znate li koliko u nogometnom klubu PSG ima trenutačno zaraženih koronavirusom? Šest igrača. A u košarkaškom klubu Ciboni? Sada niti jedan, a bilo ih je 11. Plus 3 člana stručnog stožera – 14 članova kluba. Cibona je po tome vjerojatno svjetski raritet. Jesu li imali simptome i kako su nakon oporavka u napaćenu je Cibonu otkrili su trener i igrači za RTL.

“Cijelog te usisa, nema te nigdje, nemate volju za bilo što i ne možete. Jednostavno to su takvi bolovi da teško je otići na wc”, kazao je trener Ivan Velić.

“Općenito taj osjećaj da si zaražen nečim nije lijep, ali kažem s vremenom se nekako navikneš na to i s obzirom na to da smo pričali s doktorima, nekako su dali tu nekakvu sigurnost gdje smo se na kraja vratili na teren i nadam se da te je to iza nas”, rekao je Ivan Novačić.

“Očekivali smo možda tijekom sezone i trener je pričao da kad tad i što se počelo događati u drugim klubovima da će vjerojatno dotaknut i nas, ali nismo očekivali da će doći u tim razmjerima”, rekao je Igor Marić

Cibonaši tako na trening dolaze direktno u dvoranu, svaki ima svoje epidemiološki propisano mjesto na tribini, a gotovo cijeli tjedan proveli su na detaljnom liječničkom promatranju.

“Doktori su posvetili malo više pažnje i na srce i na druge stvari jer oni isto sada doznaju razne informacije. Neću uopće pričati o smrti, ne daj Bože da se dogodi i nešto i slabije tako da se mora paziti na zdravlje igrača”, rekao je Marić.

Korona je Cibonu zahvatila nekoliko dana nakon prijateljske utakmice protiv Igokee u Laktašima. Sve se dogodilo brzo, u 48 sati za 11 igrača i tri člana stručnog stožera stigao je pozitivan nalaz testiranja.

“Pokosilo nas je. Nismo sada na nuli već smo u rupi. Vidi se jednostavno fizički da su maksimalno iscrpljeni i da nisu mogli napraviti neki trening brze šetnje, brzog hodanja. Jednostavno je ostavilo traga”, kazao je Velić.

Koliko duboko, ostaje za vidjeti. Još uvijek nije poznato kada i kako će Cibona krenuti u sezonu koja počinje za dva tjedna. Ipak, korona nije uspjela udariti na ambicije.

“Nije udarac jer eto, to može zadesiti bilo koga. Eto, mi smo prvi koji smo onako bili na udaru. Ne mijenja se ništa što se tiče ambicija. Ambicije su jasne, da guramo tu mladost, jedan novi put u klubu. E sad, usporeni jesmo, ali na muci se poznaju junaci”, dodao je trener Cibone.

A na najvećoj muci današnjice, Cibonaši su utrli junački put. Podno tornja korona je dobila bananu pa se Vukovi okreću novim pobjedama -onima koje bi se sada trebale događati na terenu.