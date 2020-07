JESTE LI PRIMIJETILI ŠTO JE ZIDANE NAPRAVIO NAKON ŠTO JE SUDAC ODSVIRAO KRAJ? ‘To mi je bilo normalno…’

Francuski stručnjak nije se ovaj out mogao suzdržati

Trener Real Madrida Zinedine Zidane s velikim je olakšanjem dočekao kraj susreta s Granadom u kojoj je njegova momčad pobjedom stigla na dva boda do potvrde naslova prvaka dva kola prije kraja.

Nakon što je sudac odsvirao kraj Zidane je počeo vikati, što je dosta neobična reakcija od njega.

Izbacio sve iz sebe

“Viknuo sam jer sam bio sretan. Bilo mi je normalno viknuti jer su to bila tri važna boda. Vikao sam i kako bih poručio igračima da su odigrali impresivnu utakmicu. Sretan sam zbog njih”, pojasnio je veliki Francuz pa se osvrnuo na susret.

“Odigrali smo jako dobro prvo poluvrijeme i bili smo impresivni s loptom. Drugo nije bilo tako dobro. Da bi osvojili La Ligu morate malo trpjeti i kroz sve to smo prošili kao momčad. Moramo biti ponosni na momčad. Još su dvije utakmice pred nama i još nismo ništa osvojili. To je stvarnost i još je šest bodova u igru. Kad je počela sezona želja nam je bila osvojiti prvenstvo, ali to još nije ostvareno”, kazao je.

Kraljevski klub će za dva dana u Madridu imati priliku pobjedom protiv Villarreala osigurati 34. naslov španjolskog prvaka.