Aktualni prvak Engleske Liverpool u utorak je doživio težak poraz (3:1) na gostovanju kod Real Madrida u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka.

KLOPP POLUDIO NAKON DEBAKLA S REALOM: Zbog jedne zanimljive situacije žestoko napao suca – ‘Ne razumijem što je radio’

Dva gola za Real zabio je Vinicius Junior (27, 65), a jedan Marco Asensio (36), dok je Mohamed Salah svojim pogotkom u 51. minuti donio barem malu nadu Redsima uoči uzvratnog susreta koji je na rasporedu 14. travnja na Anfieldu.

Trener Liverpoola Jurgen Klopp no bio je, očekivano, jako nezadovoljan nakon utakmice, a u u razgovoru za Movistar legendarni igrač Reala Jorge Valdano istaknuo je jedan njegov potez iz 42. minute.

‘To je bila neka vrsta kazne’

Klopp je, naime, tri minute prije kraja prvog poluvremena odlučio iz igre izvaditi Keitu i umjesto njega uvesti Thiaga Alcantaru.

“Pitam se treba li stvarno tako ponižavati svojeg igrača tri minute prije kraja prvog poluvremena, ta promjena je očito neka vrsta kazne”, prokomentirao je Valdano.

Tu situaciju je nakon utakmice objasnio i Kopp koji je poručio:

“To je bila taktička zamjena, takve stvari mi se ne sviđaju u ovom poslu. Kada to napravite ispada da je jedan igrač odgovoran za igru u provom poluvremenu. Keita nije bio odgovoran, on nije igrao neko vrijeme. On nije bio dobar u igri, ali da budem iskren, mogao sam u tom trenutku napraviti još nekoliko zamjena. Nije se radilo o Nabyju, ali učinio sam to i sada nisam sretan zbog toga, jer razgovaramo kao da je to Nabyjeva odgovornost. Nije. Bilo je taktički.”