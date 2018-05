JELIČIĆ UNIŠTIO ZIDANEA, A BEUSAN SUCA: ‘Luka je pokazao da može igrati desnog bočnog, ako Vrsaljko zakaže u Rusiji…’

Hrvatski reprezentativac dobio je poseban zadatak zbog čega je trpila sredina terena.

Uoči polufinalnog susreta između Rome i Lverpoola stručni suradnici HRT-a Joško Jeličić i Mateo Beusan analizirali su jučerašnji prolaz Reala protiv Bayerna.

“Rezulat ne determinira stvari na terenu. Svakom tko nije zaluđen Realom jasno je da je u dvije utakmice ispala bolja momčad. Prevelik je broj utakmice da bi pričao o slučajnosti, jer oni su na ovaj način prošli PSG, Juventus i Bayern. Analiza, ideje, taktika, ma to gubi smisao. Svi nogometni elementi jučer su bili na strani Bayerna, koji je trebao proć”, rekao je Jeličić za HRT i nastavio.

Ne razumije Zidanea

“Bayern ima jasan sustav, pa mu je lakše nadomjestiti igrače, a kod Reala nije tako. Priprema Reala za ovu utakmicu bila je loša, ali rezultat to ne pokazuje. Nisu mi jasne neke odluke Zidanea, posebno kad imaš vodstvo iz prve utakmice. Luka je pokazao da može igrati desnog bočnog, ako Vrsaljko zakaže u Rusiji može to odigrati Luka. No trpila je sredina, ostali tu rupu nisu mogli pokriti , rekao je Jeličić.



Sudački ekspert Mateo Beusan kazao je da je Bayern oštećen za dva penala.

U prvoj situaciji u 17. minuti ispravna je odluka da nema kaznenog udarca, ali prema njemu u sudačkoj nadoknadi prvog dijela kada je lopta je pogodila Marcela u ruku bio je čisti kazneni udarac za Real. Za situaciju u 52. minuti, nakon kontakta Ramosa i Lewandowskog, Bavarci su također tražili kazneni udarac, a Beusan tvrdi da su imali dobar razlog za to.