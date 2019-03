JELIČIĆ RAZVALIO MAMIĆA I HDZ: ‘Sigiran sam da iz Međugorja vodi Dinamo, ali je izgubio moć na drugom mjestu’

Bivši igrač Dinama i Hajduk kao i uvijek nije štedio riječi

Veliki uspjeh nogometaša Dinama kako u domaćem prvenstvu, a pogotovo u Europi oduševio je i Joška Jeličića. Upravo je on kao gost RTL televizije progovorio u čemu on vidi tajnu fenomenalne sezone hrvatskog prvaka. Što Bjelica ima, a da drugi nemaju glasilo pitanje kojim je započet razgovor.

Hvali Bjelicu

“Prije svega, on je jedan iznimno karakteran i kvalitetan čovjek. Imao je sreću da je dobio slobodu da se bavi onime čime se trener treba i baviti. Jasne su strukture i zakonitosti kod stvaranja momčadi, sam je birao igrače, birao nepoznate ali karakterne igrače i dobio je momčad. U prijašnjim vremenima naglasak je bio na individualnoj vrijednosti, uzimanju novca kroz prodaju. Sada su se kroz momčad isprofilirali igrači koji će postići još veću vrijednost”, kazao je Jeličić

Rekao je potom kako je razlog povratka navijača na tribine taj što nema više Zdravka Mamića, ali i zato što Modri pobjeđuju.

Trgovački nogomet

“Ovo je posljedica svega toga. No treba istaknuti, Dinamo je prijašnjih godina igrao trgovački nogomet gdje su igrači bili stavljeni u izlog da bi se prodali, a rezultat nije bio toliko važan. Danas je momčad iznad svega, pričamo mi o Olmu, Petkoviću, Oršiću, Dilaveru, to su za nas na ljetu bili nepoznati igrači, a danas o njima pričamo jer su se istaknuli kroz momčadski pristup. Posao je dan, onaj sportski segment posla, u ruke čovjeku koji ga zna raditi, a to je Nenad Bjelica, i zato se sve tako posložilo”, poručio je i nastavio.

“Istina je da je Dinamo vrhunski postrojen klub i financijski dobro stojeći, ali ja ukazujem na sportski dio priče. Dosad ni jedan trener nije imao potpunu autonomiju, kad se događa da gospodin o kojem smo pričali uđe treneru u svlačionicu i naruši autoritet, onda ovakve stvari nisu moguće”. dodao je. Upitan je i smatra li da je Mamić zaista nestao iz kluba.

Prozvao vladajuće

“Iskreno, teško mi je pričati o njemu s obzirom na sve uspjehe Dinama i sve ono što nas veseli u posljednjih godinu dana. Teško je pričati da je u nogometu sve idealno kad u našoj državi imate vodeću stranku koja se spaja s nespojivim da bi ostala na vlasti, stranku koja u godinu dana dođe od jednog do 13 zastupnika, ministricu koja vozi bez važeće vozačke dozvole i ne daje ostavku…”, kritičan je Jeličić, ali se tu ne zaustavlja.

Gubitak Moći u HNS-u

“U takvoj državi teško je očekivati da je sve idealno. Tom gospodinu ne treba davati previše pozornosti, ono što je sigurno jest to da nije slučajnost da je njegovim odlaskom hrvatski nogomet prodisao, kako u smislu reprezentacije, tako i u smislu Dinama. Smatram da on još uvijek iz Međugorja vodi klub, međutim mislim da u HNS-u više nema toliku moć”, kazao je.

Za kraj je upitan može li Dinamo do pogotka u gostima u Lisabonu.

“Dinamo treba biti hrabar, treba uživati, rezultat je manje bitan, ionako je većina stvari u nogometu splet okolnosti”, završio je razgovor za RTL.