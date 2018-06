Nogometaši Hrvatske, koji su uoči posljednjeg kola praktično osigurali prvo mjesto u D skupini SP-a, u utorak su u Rostovu na Donu pobijedili Island sa 2-1, te će kao pobjednici skupine u osmini finala 1. srpnja u Njižnem Novgorodu igrati s Danskom.

Proslavljeni hrvatski nogometaši Robert Prosinečki i Joško Jeličić prokomentirali su pobjedu Hrvatske nad Islandom u trećoj utakmici grupne faze Svjetskog prvenstva u Rusiii.

HRVATSKA – ISLAND 2-1: PERIŠIĆ ZABIO ZA DRAMATIČNU TREĆU POBJEDU, BADELJ ZAPOČEO SLAVLJENIČKU NOĆ; sad slijedi – Danska!

“Pobjeda je najvažnija. Nije bilo protiv Nigerije i pogotovo Argentine. Puno je bilo novih igrača koji nikada nisu igrali zajedno. Nedostajalo je dosta toga. Pritisnuli su nas u jednom trenutku, ali moramo biti zadovoljni. Pobijedili smo s ekipom koja nikad ranije igrala zajedno. Kaliinć je bio izvanredan. Dobili smo još jednog golmana, a pobijedili smo i to je najvažnije, odmorili smo igrače i atmosfera je i dalje odlična”, rekao je Prosinečki za HRT:

“Sve čestitke dečkima, izborniku i stožeru. Potrošili su se maksimalno, dali su sve što imaju. Dalić je pametno mijenjao. Planirao je da Luka igra sat vremena. Dobro je reagirao i odlično je detektirao Jedvajevu indisponiranost i činjenicu da je Island krenuo s dva napadača u tom trenutku. Odmah je ubacio Raketu koji je u kratkom vremenu napravio razliku i pokazao u kakvoj je formi. Patili jesmo, ali to je odlika zajedništva i sve čestitke”, poručio je Jeličić.

“Badelj? On je dobri duh naše ekipe i veliki gospodin. Bez obzira što nismo pružili dobru partiju ovo je bila ekipa koja valjda nikada neće igrati više zajedno. Ne treba zaboraviti da je Island dobra momčad. Teško je s njima stalno pritišću”, poručio je.

Osim Hrvatske samo je za sada Urugvaj slavio u tri utakmice.

“Naš dojam je neusporedivo kvalitetniji od Urugvaja koji je također upisao tri pobjede”, kazao je pa se osvrnuo na Matea Kovačića.

“Mateo mora biti svjestan svog potencijala. To je nevjerojatno, da ga mi stalno čekamo… Ima takve mogućnosti… Samo mu fali kontinuitet i hrabrost da ode do kraja. Volio bih da su mu dodavanja malo riskantnija i da se u zadnjoj trećini odluči na udarac. On puno tog može, ali mora poboljšati taj segment igre. Luka neće tu biti još dugo”, završio je.