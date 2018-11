JELIČIĆ I TUDOR POMELI POD S HAJDUKOM: Legende kluba uputile teške riječi vodstvu kluba, spominjala se i Jugoslavija

Promjena na klupi velikana s Poljuda nije dobro sjela bivšim igračima.

Bivši igrač i trener Hajduka Igor Tudor prokomentirao je u uvodu emisije o Ligi prvaka na Planet Sportu posljednje promjene na klupi splitskog velikana. Tom prilikom otkrio zašto je on napustio klub prije gotovo četiri godine.

“Svi mi koji volimo klub, vidimo da je u problemima i da ne ide u dobrom pravcu. Uvijek je lakše stajati sa strane i govoriti što bi trebalo”, kazao je Tudor na početku emisije. Osvrnuo se i na činjenicu da je bio jedan od kandidata za klupu nakon odlaska Željka Kopića.

Puno pogrešaka

“Prezentirao sam im kako unaprijediti klub, ali se nismo mogli dogovoriti. Ima tu jako dobrih stvari, tog načina vođenja kluba, ali ima nekih stvari koje se trebaju raditi na drugi način”, rekao je Tudor, čije riječi prenose 24 sata.

“Puno se vremena zadnjih godina izgubilo na nevažne priče. Izbor NO-a i predsjednika je važan, ali puno je bitnije birati ljude iz struke. Nogomet je jednostavan, ali treba izabrati ljude iz struke. Napravljeno je puno puno pogrešaka, ja bih rekao većina”, kazao je. Potom se ubacio Joško Jeličić.

“Mene su motivacijska pisma ljudi iz Nazdornog odbora podsjetila na vremena bivše Jugoslavije, na pionirska vremena”, rekao je Jeličić. Riječ je zatim opet uzeo Tudor.

Poruka Huljaju i Bjelanoviću

“Hajduk je zasluženo na šestom mjestu. To je postalo normalno posljednjih godina. To me zabrinjava. Huljaj i Bjelanović su smjenili tri-četiri trenera u par mjeseci i samo kažu da preuzimaju odgovornost, a ništa ne rade. Tko si ti da meni kažeš da je Oreščanin bolji trener od Vulića”, ispalio je.

Za kraj je ispričao da je iz Hajudka otišao jer su mu se ljudi iz Nadzornog odbora počeli miješati u rad i birati mu igrače.