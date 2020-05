JEDVAJEV AUGSBURG STIGAO DO VRIJEDNE POBJEDE: Ovime su prekinuli jedan stvarno neugodan niz

Nogometaši Augsburga ostvarili su vrijednu 3-0 pobjedu na gostovanju kod Schalkea u Gelsenkirchenu u prvoj nedjeljnoj utakmici 27. kola njemačke Bundeslige.

Trijumfom u Auf Schalke Areni gosti su prekinuli niz od šest utakmica bez pobjede u njemačkom prvenstvu, dok je nastavljena agonija domaće momčadi, koja već devetu utakmicu u Bundesligi ne zna za pobjedu.

Augsburg leave Gelsenkirchen with all three points in hand 💪#Bundesliga #S04FCA pic.twitter.com/naB0z1KcW6

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 24, 2020