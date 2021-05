JEDNA OD NAJVEĆIH ZVIJEZDA NBA-A SLOMILA RUKU MLADOM HRVATU: Gotova mu je sezona, a neće ni igrati za reprezentaciju u kvalifikacijama za OI

Dvadesetjednogodišnji hrvatski košarkaš koji nastupa za San Antonio Spurse Luka Šamanić teško se ozlijedio u posljednjoj utakmici, potvrdio je njegov klub.

Šamanić se ozlijedio protiv Brooklyn Netsa, kada ga je u prodoru prema košu udario James Harden i pokušao mu izbiti loptu.

Report: Luka Samanic has fractured the fourth metacarpal in his left hand https://t.co/8IKYdMrkG9

— San Antonio Spurs (@SanASpurs) May 13, 2021