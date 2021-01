JEDNA OD NAJVEĆIH KOŠARKAŠKIH ZVIJEZDA U SPEKTAKULARNOM TRADEU ODLAZI U NOVI KLUB: Ponovno će igrati s omiljenim suigračem

Samo dan nakon što je izjavio da Houston Rocketsi nemaju dovoljno dobru momčad, James Harden je napustio klub u kojem je igrao posljednjih osam sezona, a njegovo novo odredište su Brooklyn Netsi, gdje će se ponovno pridružiti bivšem suigraču iz Oklahoma Cityja Kevinu Durantu, objavio je američki ESPN.

JAMES HARDEN GOTOVO SIGURNO ODLAZI IZ HOUSTONA: Zatražio je klub da ga zamijeni, a na listu želja dodao je još dva kluba

U opsežnoj igračkoj razmjeni sudjelovala su čak četiri kluba, jer su se Houstonu i Brooklynu pridružili Cleveland i Indiana.

Netsi su u Houston poslali beka Carisa LeVerta, kojeg su Rocketsi proslijedili Pacersima, a iz Indiane je doveden Victor Oladipo. Uz to će Houston dobiti Brooklynove izbore u prvom krugu na NBA darftovima 2022., 2024. i 2026., a zamijenit će redoslijed biranja 2021., 2023., 2025. i 2027.

Rocketski su dobili i Clevelandov izbor u prvom krugu 2022., koji su Cavaliersi prije toga primili od Milwaukeeja.

Reporting w/ @RamonaShelburne : Brooklyn’s acquiring James Harden in a three-way deal with Cleveland. Caris LeVert, Dante Exum, Rodions Kurucs, four 1st round picks – including Cavs’ 2022 first via Bucks — and 4 Nets pick swaps to Rockets. Jarrett Allen, Taurean Prince to Cavs. https://t.co/qM0ZDH4dH3

Cavsi su do Netsa dobili centra Jarretta Allena i krilnog igrača Taureana Princea, dok će iz Clevelanda put Houstona krenuti bek Dante Exum, a dres Netsa će majicom Houstona zamijeniti krilo Rodions Kurucs.

Brooklyn has granted James Harden's wish to be reunited with Kevin Durant with the Nets. Huge haul for the Rockets, but the Nets were determined to get another All-NBA player in his prime — and get him with Harden. KD, Harden … and Kyrie Irving.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 13, 2021