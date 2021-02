JEDNA OBJAVA DJEVOJKE DUJE ĆALETE-CARA RASPAMETILA JE NAVIJAČE LIVERPOOLA: Ali, ubrzo je uslijedio hladan tuš

Svi su bili uvjereni da dolaze

Nakon što je zbog ozljeda ostao bez zadnje linije, menadžer engleskog prvaka Liverpoola Jurgen Klopp krenuo je u potragu za obrambenim pojačanjima. Virgil van Dijk i Joe Gomez već su duže izvan stroja, Fabinho ima problema s mišićima, a obrambeni problemi Liverpoola pogoršali su se ovaj tjedan nakon ozljede Joela Matipa.

Stoga je Liverpool krenuo u istraživanje tržišta kako bi doveo središnjeg braniča i olakšao obrambene nevolje. Među kandidatima za transfer na Anfield sve do ovo ponedjeljka spominjao se i hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car.

Navijači Liverpoola bili su uvjereni da će Hrvat doći. Pogotovo ih je raspametila jedna objava njegove djevojke Adriane Đurđević. Naime, na Instagramu je podijelila video na kojem šeće plažom. Ono što je posebno privuklo reakciju navijača Redsa je pjesma Beatlesa ‘All You Need Is Love’ u pozadini. Masa njih javilo joj se u komentarima sa željama da dođu u Liverpool.

Caleta-Car's wife on Instagram earlier today 🤔 pic.twitter.com/JivRIbpIq6 — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) January 31, 2021

Međutim, kao hladan tuš stigla im je vijest da je njegov klub Marseille stopirao transfer u posljednji čas jer su zaključili da neće moći pronaći dostojnu zamjenu za svog standardnog stopera. Kako piše francuski RMC Sport, stigao je do aerodroma, spreman poletjeti za Englesku, ali tu se naprasno završila ova priča.