JEDNA BRIGA MANJE ZA BJELICU I DRUŠTVO: Dva dana prije debija u Ligi prvaka Atalanta primila težak udarac

Atalanta nakon tri kola ima dvije pobjede i poraz

Kolumbijski napadač i najskuplje pojačanje Atalante u povijesti Luis Muriel (28) neće se pojaviti ove srijede u Zagrebu na otvaranju nove sezone Lige prvaka. Strijelac tri prvenstvena gola u isto toliko odigranih kola ozlijedio je koljeno u pobjedi Atalante protiv Genoe ove nedjelje.

Prema prvim informacijama trebao bi propustiti dvije do tri utakmice, a među njima je i ona s Dinamom. To je za Atalantu povijesna utakmica jer nikada do sada nisu igrali u Ligi prvaka.

La última vez que 2 colombianos anotaron en un mismo partido de Serie A fue el 19 de febrero de 2012 (Muriel y Cuadrado). Hoy, Luis Muriel 🇨🇴 y Duván Zapata 🇨🇴 anotaron en la victoria 2-1 del Atalanta sobre Genoa. En buena forma goleadora antes del debut en Champions League… pic.twitter.com/a2N70QZGvQ — ESPN Datos (@ESPNDatos) September 15, 2019

Muriel je, inače, Atalantino tajno oružje. U sve tri utakmice na početku prvenstva ušao je s klupe, a u dvije od njih bio je zaslužan za preokret i pobjedu.

Prvi napadača u stroju Gian Piera Gasperinija je njegov reprezentativni suigrač Duvan Zapata. On je, također, zabio tri pogotka ove sezone