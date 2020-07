JEDAN VATRENI ODLAZI, A DRUGI DOLAZI? Talijani pričaju o velikom poslu između europskih velikana u kojem će Brozović igrati ključnu ulogu

Europski nogometni velikani, talijanski inter i njemački Bayern, spremaju veliki posao – razmjenu igrača u kojoj bi hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović iz Milana otišao u Njemačku, a u suprotnom smjeru bi stigao Francuz Corentin Tolisso, doznaje Tuttosport.

Taj medij navodi kako klubovi razmišljaju o ulasku u pregovore oko izravne zamjene ta dva igrača, koje su spremni pustiti iz kluba.

Bayern & Inter could enter negotiations for a swap deal between Corentin Tolisso & Marcelo Brozović. Both clubs are open to selling their respective players. Conte is a fan of Tolisso while a player of Brozović's profile would cover the potential departure of Thiago [@tuttosport] pic.twitter.com/AXQnFJcSyu

