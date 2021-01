Još uvijek se ne zna datum iduće MIočićeve borbe

Američki borac hrvatskih korijena 37-godišnji Stipe Miočić obranio je u kolovozu prošle godine naslov UFC prvaka u teškoj kategoriji pobijedivši jednoglasnom odlukom sudaca 41-godišnjeg Amerikanca Daniela Cormiera.

Odmah nakon te borbe Kamerunac Francis Ngannou, za kojeg je Dana White rekao da će biti Miočićev sljedeći protivnik, obojici je boraca čestitao na izvedbi i poručio Miočiću: “Vidimo se uskoro. Ngannou vs Stipe 2”.

Javio se i Amerikanac Jon Jones koji je najavio prelazak iz poluteške u tešku kategoriju.

“Borba za naslov prvaka teške kategorije. Vidimo se uskoro. Pobjednik”, poručio je Jones, ali mu je vrlo brzo odgovorio Ngannou:

“Sjedni i čekaj svoj red. Red je na meni.”

Datum iduće Miočićeve borbe još nije poznat, ali Jones strpljivo radi i čeka svoju priliku. Nedavno je stigla vijest kako bi Dana White i UFC htjeli u ožujku organizirati revanš Miočića i Ngannoua, a onda bi na ljeto pobjednika tog meča željeli vidjeti u oktogonu s Jonesom.

“Bit ću spreman za bilo kojeg od njih. Obje borbe su izuzetno izazovne. Stipe, on je najveći teškaš svih vremena. On drži sve statistike i ostvarenja koja to dokazuju. A Francis je jednostavno zvijer kada pogledamo njegovu nokautersku moć, ali i činjenicu da konstantno napreduje. Obje te borbe predstavljaju gigantske izazove, ali po to sam i došao u ovoj fazi svoje karijere”, poručio je Jones u razgovoru za Bleacher Report.