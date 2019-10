JEDAN OD NAJVEĆIH NOGOMETNIH AUTORITETA U UKRAJINI NAKLONIO SE BJELICI: Veći kompliment trener Dinama nije mogao dobiti

Nogometaši Dinama odigrali su 2-2 (1-1) kod Šahtara u Harkivu u 3. kolu skupine C Lige prvaka

Bivši ukrajinski izbornik Miron Markevič (68) i jedan od najvećih autoriteta tamošnjeg nogometa osvrnuo se na remi Šahtara i Dinama.

ZASTRAŠUJUĆE, A UJEDNO I TOLIKO MOĆNO: Sigurno niste primijetili novi Dinamov moto, a Bjelica vam ga je već par puta servirao

“Mislim da za Šahtar igra Dinama nije bila iznenađenje. Štoviše, srušili su Atalantu i odigrali dobro protiv Manchester Cityja. Ali da budem iskren, ja sam iznenađen njihovom igrom. Momčad je taktički jako kompetentna. Vidi se trenerov potpis. Nemaju superzvijezda u momčadi, ali igraju jako disciplinirano”, kazao je Markevič za Football 24.

Što mu je bilo u glavi?

“Pogreška Pjatova? Teško mi je nešto reći. Ovakvi prekršaji se ne smiju raditi. Njega treba pitati što mu je u tom trenutku bilo u glavi i kako gleda na to. No, ništa se više tu ne može napraviti. Treba to zaboraviti i ići dalje”, kazao je. Progovorio je potom i što misli kako će se rasplesti skupina C.

Pogledaj fotogaleriju

“Sve će odlučiti iduća utakmica u Zagrebu. Ako Šahtar ne izgubi imat će velike šanse za prolazak dalje”, poručio je.

Vodeći Manchester City ima 6 bodova, Dinamo i Šahtar po 4, a Atalanta je bez bodova. No, večeras u 21 sat u istoj skupini još igraju Manchester City – Atalanta.

U sljedećem kolu, 6. studenoga, Dinamo u Maksimiru dočekuje Šahtar, a Atalanta će ugostiti Manchester City.