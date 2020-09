Zagrebački Dinamo na rubu je još jednog senzacionalnog transfera. Senzacionalnog u pravom smislu riječi jer bi modri klub s Maksimira mogao inkasirati čak 20 milijuna eura za igrača koji je tek nedavno navršio 18 godina.

JE LI TO POTVRDA VELIKOG TRANSFERA? Mlada zvijezda Dinama na Instagramu počela pratiti svoj, vjerojatni, novi klub

Naime, dobro upućeni sportski novinar Fabrizio Romano prije nekoliko sati je potvrdio da su pregovori pri kraju i da bi povratnik u Premier ligu, Leeds, uskoro trebao postati novi klub Joška Gvardiola.

Iako mu je tek 18 godina, Gvardiol nije prvi put na meti velikog europskog kluba. Prošle je godine Gvardiola htjela dovesti talijanska Roma, o čemu se dosta pisao u talijanskim medijima. Mladi stoper tad je stekao svoj status mlade zvijezde, a o njemu je u jednom intervjuu pričao i legendarni Ivica Olić.

Agreement to be reached soon for Josko Gvardiol to Leeds. Confirmed. Talks still on for Rodrigo de Paul. ⚪️ #LUFC #transfers https://t.co/qC5KoK5QrC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2020