JEDAN OD NAJUBOIJITIJIH NAPADAČA ODRADIO SVOJU OBAVEZU: Briljirao u uniformi i na kraju dobio još jednu nagradu

Južnokorejski nogometaš Son Heung-min završio je u petak s počastima svoj vojni rok u trajanju od tri tjedna u vojnom kampu na Južokorejskom polutoku, jer je bio proglašen jednim od pet najboljih ročnika u svojoj jedinici.

ZNATE LI TKO SE KRIJE ISPOD KACIGE? Jedan od najboljih napadača u Europi usred pandemije otišao služiti vojni rok

Marinci su na svojoj Facebook stranici objavili fotografije napadača Tottenhama u uniformi kako izvodi vojni pozdrav ili kako u ležećem položaju puca iz M-16.

Son Heung-Min in gear during military training in South Korea. pic.twitter.com/iQD1y5aqaT

