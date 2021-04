JEDAN OD NAJGORIH MCGREGOROVIH SKANDALA DO SADA: Otkazao borbu i brutalno izvrijeđao protivnika – ‘Srođena seljačino, gotovo je…’

Ili je sve ovo dio novog “showa” kako bi se stvorio dodatni “hype” oko borbe ili je Conor McGregor potpuno prolupao. Dakle, Irac je objavio na svom Twitteru kako ipak neće ući u kavez s Dustinom Poirierom 10. lipnja, odnosno da glavne borbe na UFC 264 priredbi neće biti.

McGregor tvrdi kako je dogovor otpao i da se to više ne može promijeniti, a otkazivanje meča rezultat je velike svađe. Poirier je rekao da je McGregor obećao donirati pola milijuna dolara jednoj američkoj dobrotvornoj organizaciji, ali da on taj novac zapravo nikad nije uplatio.

Irac je potpuno podivljao kada je čuo što je Poirier rekao i poručio mu je kako on ne donira novac ako ne zna na što će on doista biti potrošen. No, pritom je pretjerao, brutalno je izvrijeđao Poiriera i otkazao je borbu.

“Gotov si, srođena seljačino. Zašto mičeš ušima? Ti je*ena seljačino mrtvog mozga. Pola milijuna dolara bez jasnog plana. Kako da ne, budalo. Vjerojatno baš i ne znaš s novcem. Borba otpada. Borit ću se s nekim drugim. Sretno s tvojim starim ugovorom”, poručio je bjesni McGregor.

Uz to još je dodao obrazloženje oko donacije i još je jednom uvrijedio Poiriera. “Moj tim pazi na to da svaka donacija bude smislena, svi znaju da sam darežljiv. Mozgom ćeš platiti ovaj pokušaj da okaljaš moje ime. Kujo. Mala kujo”,

