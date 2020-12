Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić vratio se ljetos u Inter nakon sjajne se zone na posudbi u Bayernu. Iako je sanjao o tome da ostane u Münchenu klubovi nisu uspjeli postići dogovor. Perišića to nije previše zaboljelo. Bacio se na posao, prošao pripreme s momčadi i izborio mjesto u početnoj postavi Intera. Unatoč tomu što ništa ne bi moglo naslutiti da je Antonio Conte nešto posebno nezadovoljan Vatrenim, jer mu ovaj igra redovito, iz Italije stiži vijesti da ga je Inter spreman prodati u siječnju.

FcInterNews piše kako je klub već obavijestio njegove zastupnike da će ga prodati u siječnju ako dođe odgovarajuća ponuda, ali da ga neće forsirati njegov transfer.

Man United have been handed a transfer boost, with Inter Milan reportedly open to offers for Ivan Perisic pic.twitter.com/Oxiy0iuABW

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 18, 2020