Stipe Miočić po četvrti je put obranio naslov prvaka protekle nedjelje te tako zacementirao status najuspješnijeg UFC borca u teškoj kategoriji svih vremena.

Nakon što je svladao Daniela Cormiera, Stipu su odmah dočekala dvojica izazivača i ne zna se koji je jači. Francis Ngannou je sljedeći na redu za napad na naslov prvaka, rekao je tako Dana White, no u igru je uletio i Jon Jones koji je najavio prelazak u teku kategoriju.

Da misli ozbiljno pokazao je i drastičnim potezom – odrekao se svog pojasa u poluteškoj kategoriji. A koliko Jones poštuje američkog Hrvata dao je do znanja objavom na Twitteru.

“Tražim umjetnika koji će napraviti portret na kojem smo Stipe, ja i Anderson. Slika bi se trebala zvati ‘planina najvećih svih vremena’. Je li netko zainteresiran?”, poručio je.

I’m looking for an artist to paint a portrait of Stipe, myself and Anderson. The painting should be called mountain goats. Anyone interested?

— BONY (@JonnyBones) August 19, 2020