JEDAN OD NAJBOLJIH BRANIČA NA SVIJETU STAO NA LOVRENOVU STRANU: ‘U potpunosti se slažem se s njim po pitanju Ramosa’

Španjolac je proglašenog najboljim braničem u 2018. godini.

“Varane je definitivno bolji branič od Ramosa. Osvojio je Ligu prvaka, osvojio je Svjetsko prvenstvo. On bi trebao biti najbolji branič na svijetu, no Ramos je proglašen. No to su odluke koje ne možeš mijenjati”. Izjavio je to Dejan Lovren prije dva tjedna nakon što je FIFA u rujnu je dodijelila Ramosu, kapetanu Real Madrida i Španjolske, nagradu za najboljeg braniča svijeta u 2018. godini.

Lovren je tada rekao i da Ramos radi više pogrešaka od njega ali da Španjolac ima sreće jer to radi kada Real Madrid pobjeđuje sa 5-1 ili 5-2, čime to ostane neprimjetno, dok se Lovrenu to dogodi u susretima koji završe 1-0.

Odgovor Ramosa

“Ne znam dolaze li takvi komentari zbog frustracije ili čega drugog, no vrijeme će svakoga postaviti na svoje mjesto. Ja nemam potrebu odgovarati niti Lovrenu niti ikome drugome tko želi tri naslovnice u novinama ili biti na tri televizijska dnevnika. Što prije zaključimo ovu temu tim bolje. Neka svatko bude poznat po onome što pokazuje na terenu a ne po onome što govori o drugima”, odgovorio je Ramos prije utakmice s Hrvatskom.

Nizozemac poput Lovrena

U raspravu oko toga tko je najbolji branič sada se uključio i Lovrenov suigrač Virgil van Dijk. Smatra kako je Ramos vrhunski igrač, ali kao i Lovren misli da je Varane ključni čovjek Realaove zadnje linije.

“On je sjajan igrač i poštujem sve što je postigao, ali nije najbolji. Nije moj tip centralnog braniča. Njegov suigrač iz Reala, Raphael Varane, moj je favorit. Izvrstan je branič i već je puno toga osvojio”, poručio je Nizozemac.

Ramos je, inače, postao omražena osoba među navijačima Liverpoola nakon prekršaja nad Mohamedom Salahom u finalu Lige prvaka zbog čega Egipćanin nije mogao nastaviti utakmicu.