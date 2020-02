Hrvatski stručnjak ne misli se vratiti prije početka iduće sezone

Njemački napadač Thomas Müller otvorio je dušu za britanski The Athletic u kojem je otvoreno progovorio o donosu s bivšim trenerom nikom Kovačem. Kao što je poznato, hrvatski stručnjak gurnuo je Müllera u drugi plan početkom sezone zbog čega je ovaj razmišljao o odlasku s klupe. Na kraju je Kovač otišao poslije poraza 5:0 od Eintrachta. Na njegov mjesto došao je Hansi Flick. Bayern je proigrao baš kao i Müller.

“Mislim da sam imao veliki udio u osvajanju dvostruke krune i vjerovao sam kako je moja pozicija sigurna. Tijekom priprema igrao sam na više pozicija što je normalno za predsezonu, ali nisam imao osjećaj da me trener vidi na nekom određenom mjestu. To mi je bilo čudno nakon svih godina. Nemam nikakav problem s trenerovim sustavom rotacije ili promjenama. Njegov je posao odlučivati. I to čini kako bi pobjeđivao. Ali mi je bilo čudno što ne igram šest kola zaredom. Neki igrači su bili umorni, a ja sam bio spreman, radio sam naporno i opet nisam dobivao šansu”, počeo je Nijemac.

Nije mu zamjerio izjavu

“Nisam mu zamjerio onu izjavu da sam ću dobivati priliku kada mu bude nedostajalo igrača. Shvatio sam da je mislio na jednu određenu utakmicu. Bilo je to gore za njega nego za mene. Naš odnos privatno je bio dobar, a takav je i sada. No, po sportskim pitanjima, nismo se mogli naći“, rekao je pa se osvrnuo na Kovačev otkaz.

“Samo je jedan pravi razlog zašto treneri dobivaju otkaze – slabi rezultati. Ima onih koji se ne slažu s klupskom upravom, ali ih nitko ne dira dok su im ide. Svi klubovi žele biti uspješni. Mi nismo igrali dobro pod Nikom Kovačem u obje njegove jesenske polusezone. Povremeno smo odigrali dobre utakmice. Ponekad možeš igrati slabo i pobijediti, kao što možeš igrati dobro i gubiti, ali ako duže razdoblje nema rezultata, trener je na udaru”, smatra Müller.

“Nismo bili sretni što ne pobjeđujemo. Nismo sjeli u svlačionicu i upirali prstom u jednog čovjeka. Znali smo da je dosta toga i na nama. Nismo igrali dobro ili smo gubili zbog individualnih pogrešaka. Taktika nije bila u pitanju. Trener tu nije mogao ništa, ali cilj svakog trenera mora biti zaustavljanje takvih situacija. Mi, momčad i trener, tada to nismo mogli”, završio je.