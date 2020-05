JEDAN NOGOMETAŠ BARCELONE POZITIVAN NA KORONAVIRUS? Poznato je i o kome se točno radi

Dvadesetjednogodišnji brazilski nogometaš Matheus Fernandes bio je pozitivan na testiranju na koronavirus, javlja Mundo Deportivo.

Fernandes je potpisao ugovor s Barcelonom u siječnju, no nije odmah došao na Camp Nou, već je proslijeđen na posudbu do kraja sezone u Real Valladolid. No, ubrzo nakon što je došao u novi klub liga je prekinuta zbog pandemije pa nije uspio niti jednom zaigrati.

Matheus Fernandes has had some 2020 – Jan 31st: signs for Barcelona. Feb 26th: loaned to Valladolid. March 23rd: La Liga season postponed before his first appearance. May 12th: tests positive for coronavirus. Can't wait to see what he's up to by September. https://t.co/EzYlvtyKIf

— Will Faulks (@willfaulks) May 12, 2020