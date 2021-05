JEDAN NAVIJAČ PROVALIO JE NA STADION MAN. UNITEDA IZ BIZARNOG RAZLOGA: Pogledajte što je on tamo radio

Utakmica između Manchester Uniteda i Liverpoola, koja se trebala odigrati u nedjelju, odgođena je jer su navijači Uniteda nekoliko sati prije početka najvećeg engleskog nogometnog derbija provalili na travnjak Old Trafforda tražeći odlazak vlasnika kluba.

OTKAZANA UTAKMICA MAN. UNITEDA I LIVERPOOLA: Navijači provalili na stadion i potukli se s policijom, neće se igrati najveći engleski derbi

Stotine navijača “Crvenih vragova” uspjelo se probiti na travnjak Old Trafforda, a navijači su prosvjedovali protiv američkih vlasnika Uniteda, obitelji Glazer, zbog sudjelovanja u projektu Superlige.

No, nisu svi navijači na travnjaku samo prosjedovali protiv Glazera.

Jedan od njih travnjaku Old Trafforda je došao kako bi si ispunio veliku želju – da zabije gol škaricama na svojem omiljenom stadionu.

Nakon što je uspio zatresti praznu mrežu, navijač i njegovi prijatelji burno su proslavili taj “uspjeh”.

This fella has done more at Old Trafford this season than fucking Van de Beek😂 pic.twitter.com/e7y9cROQu7

— Swearing Sports News (@SwearingSport) May 2, 2021