Mamić je na svadbi otpjevao poznatu srpsku pjesmu ‘Ne može nam nitko ništa’

U bosanskohercegovačkom gradu Grude došlo je do povećanog broja slučajeva zaraze koronavirusom, no vlasti o tome šute, piše ljubuski.info, a Hercegovinainfo nelužbeno doznaje kako je žarište bilo svadba na kojoj je bio i bjegunac od hrvatskog pravoduđa te bivši čelnik Dinama Zdravko Mamić.

Na upit tog poratala je li to istina, u Zavodu za javno zdravstvo ŽZH informaciju nisu ni potvrdili ni demantirali.

Podsjetimo, Mamića smo proteklih godina vidjeli na brojnim svadbama i raznim proslavama, a sada je u javnost opet procurila jedna takva snimka. Ovaj put Mamić je prisustvovao na jednoj svadbi u Grudama, a tamo su ga, kao i na svim snimkama sa svadbi koje smo imali prilike vidjeti, ponovo svladale emocije pa se uhvatio mikrofona.

Glazbeni performans

Mamić je otpjevao bezvremenski hit Novih fosila, “Košulju plavu” i to valjda u čast tragično poginulom prijatelju, osnivaču Novih fosila, Rajku Dujmiću, što se činilo kao lijepa gesta.

No izašao je i novi video u kojem je Mamić u svom elementu. Naime, vidjeli smo ga više puta kako pjeva poznatu srpsku pjesmu “Ne može nam nitko ništa”, a ponovio je to i na ovoj svadbi. Pogledajte i poslušajte kako je to izgledalo: