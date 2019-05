JE LI STVARNO MOGUĆE DA NJEGA NETKO NE ŽELI U MOMČADI? OČITO JE: Messi stopirao dolazak ubojitog Francuza u Barcu?

Jedan od najboljih napadača na svijetu Antoine Griezmann od 2014. godine član je Atletico Madrida, a nedavno je objavio kako će u nadolazećem prijelaznom roku napustiti madridski klub.

Odmah nakon što je to obznanio, svi su pretpostavili da će Francuz nastaviti karijeru u redovima katalonskog giganta Barcelone, s kojim se već duže vremena povezuje.

Mislio je to i on, no došlo je do neočekivanog obrata – nogometaši Barcelone ne žele ga za suigrača.

Kako javlja Sport, do Griezmanna je stigla informacija da je nepoželjan u ekipi Barce, što ga je poprilično razljutilo jer je francuski napadač računao da je njegov prelazak u katalonski klub već riješena stvar.

Najglasiniji zagovornici toga da ga Barca ne dovede su stoper Gerard Pique i glavna zvijezda, kapetan i ponajbolji igrač na svijetu Lionel Messi.

A njihova riječ u Barceloni se sluša bez prigovora, tako da je Griezmann u jako nezgodnoj poziciji.

Rekao je da odlazi iz svog Atletica, a ne zna gdje će.