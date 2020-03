JE LI OVO PRAVI RAZLOG ZAŠTO NIJE NA EURU? Štrlek objavio fotografju koja bi mogla dati puno odgovora

Štrlek je na društvenoj mreži podijelio važan događaj iz privatnog života

Nakon njegovih razgovora s izbornikom Linom Červarom, hrvatski rukometaš Manuel Štrlek odlučio je propustiti ovo Europsko prvenstvo.

JEDAN OD KLJUČNIH LJUDI ZA NET.HR O SRAMOTNOJ PRIČI KOJA SE POJAVILA O ŠTRLEKU I SAVEZU: ‘Netko pokušava napraviti nered’

Odluka je to koja je podigla mnogo prašine jer je Štrlek jedan od najboljih hrvatskih igrača u povijesti i ponajbolje lijevo krilo na svijetu.

‘Najsretniji roditelji na svijetu’

Razlog zašto nije otišao na Euro nije poznat, a Štrlek je u subotu objavio u Instagram pričama fotografiju na kojoj se pohvalio rođenjem sina.

“Došao nam je Rio, najsretniji smo roditelji na svijetu”, napisao je.



Štrlek se oglasio se na Instagramu i prije otvaranja drugog kruga i utakmice u Beču s Austrijom u četvrtak, a tada je napisao: “Dragi moji prijatelji i suigrači, želim vam svu sreću. Večeras imate moju maksimalnu podršku, vaš sam najveći navijač! Igrate odlično i samo tako nastavite do kraja! Ako me u budućnosti reprezentacija bude trebala, ja sam spreman! Ajmo Hrvatska!!!”

Gobac mu zatvorio vrata

Iako je on ostavio otvorena vrata reprezentaciji, zatvorio mu ih je jedna od najmoćnijih ljudi u hrvatskom rukometu Zoran Gobac.

“Ne možemo dopustiti da nam se dogodi što se dogodilo u nekim drugim sportovima. Da se igrači odazivaju i igraju kad im se da, a kad ne onda ništa. Izbornik je razgovarao sa Manuelom Štrlekom, ali on je izabrao put bez povratka. Neće biti ‘novi izbornik, pa ću se ja vratiti’, a to je putokaz i svim drugima. Ne želimo nikoga siliti da igra u reprezentaciji. Igrači su si kroz igranje u reprezentaciji osigurali jako dobre klupske ugovore, a mislim da smo mi bili korektni. No ovaj put je došlo do jednog izopačenog ponašanja koje je počelo još u Švicarskoj. Budite sigurno da nema povratka po cijeni ničega. Ni pod cijenu rezultata, ni bilo čega drugog”, jasno je dao do znanja Gobac dan prije polaska Kauboja na Euro.