JE LI OVO NAJLUĐA ĐOKOVIĆEVA PRIČA DO SADA? Srpski tenisač ostvario san najvećem fanu i podijelio urnebesan video

View this post on Instagram

Ovaj momak me je totalno oduševio. Inspirisan mojom sezonom 2011 godine, pitao je oca da li može da ide da živi u Srbiju @iori_legend. Otac ga je pitao da mu pokaže strast. Ovaj mu je to pokazao i dobio dozvolu. 4 godine je živeo u Pančevu, igrao tenis, učio srpski i nadao se da može da me upozna i odigra jedanput tenis sa mnom. To se nije dogodilo za vreme njegovog boravka u Srbiji ali jeste ovde u Japanu. Privukao mi je pažnju njegov snimak koji mi je pokazao njego prijatelj pre nekoliko dana ovde u Tokiju. Na snimku je pričao srpski i molio me da odigramo tenis jednom jer ima veliku želju da igra na Grand Slam-u. Pozvao sam ga da pogleda moj meč i da posle meča igramo tenis. Upoznao sam mnogo ljudi putujući po svetu ali ne znam da li sam ikada upoznao nekog ovako strastvenog tenisera sa toliko entuzijazma. Ulepšao mi je dan i učinio da doživim jedinstveno iskustvo koje mi je ispunilo srce radošću i srećom. Jako sam se zabavio i uživao. On priča srpski odlično i vrlo je duhovit. Ovo iskustvo me ne podsetilo koliko treba da budem svakodnevno zahvalan na mogucnosti da tako pozitivno utičem na živote mnogih ljudi. Blagosloven sam i počastvovan 🙏🏼❤🇷🇸🇯🇵🎾