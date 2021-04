Posljednji derbi između Dinama i Hajduka, u kojemu su Modri pobijedili 2:0, za Net.hr prokomentirao je bivši trener splitske ekipe Zoran Vulić

U najvećem derbiju hrvatskog nogometa Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Hajduk sa 2-0 pobjegavši drugoplasiranom Osijeku na četiri boda, no “Modri” imaju i utakmicu manje.

Golove za pobjedu hrvatskog prvaka zabili su Bruno Petković (21-11m) i Lirim Kastrati (35).

Dinamo je ovom pobjedom načinio veliki korak prema obrani naslova, posebice nakon što je Osijek remizirao protiv Rijeke na Rujevici pa sad ima četiri boda zaostatka, a Dinamo ima i utakmicu manje.

Modri puno bolji

Derbi je za Net.hr prokomentirao bivši trener i legenda Hajduka Zoran Vulić, koji je Bijele vodio pet puta tijekom svoje karijere.

“Nema se tu što puno pričati, Dinamo je u ovom trenutku puno kvalitetnija i bolja momčad od Hajduka. To je vidljivo po svim segmentima. Dinamo je, može se reći, više rutinski pobijedio i to je to”, rekao je Vulić pa ukazao na najveće probleme koje muče Bijele:

“Nije problem samo Dinamo. Da je Dinamo samo problem, onda Hajduk ne bi imao probleme. Dinamo je kvalitetna momčad i njegov uspjeh u Europi sve govori. U ovom trenutku Hajduk je daleko od Europe i to sve govori. Kada igrate protiv Dinama, morate dati svoj maksimum, nekad ideš do krajnjih granica ako želiš pobijediti. Mislim da je Hajduk izgubio onaj hajdučki duh. To se meni najviše ne sviđa u Hajduku.”

“Drago mi je da je mali Biuk odigrao utakmicu, da je po meni bio možda i najbolji igrač Hajduka. Eto, put je jednostavan ako ga želiš naći. Hajduk se mora početi više oslanjati na svoje mlade igrače i jednu godinu pretrpjeti ako treba. To je to”, istaknuop je Vulić.

Bez kalkulacija

Zatim se osvrnuo na ostatak sezone i prokomentirao kako bi on mogao izgledati za splitski klub.

“Bit će teško. Hajduk mora krenuti na sve ili ništa i više nema kalkulacija”, zaključio je.