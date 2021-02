Urugvajski napada nezaustavljiv je ove sezone u španjolskom prvenstvu

Celta Vigo je uspjela zaustaviti niz od osam uzastopnih pobjeda Atletico Madrida i oteti bod odigravši 2-2 (1-1) gostujući kod vodeće momčadi španjolske La Lige na Wanda Metropolitanu. Santi Mina je u 13. minuti postigao vodeći pogodak za Celtu. Luis Suarez je donio preokret za domaću momčad. Prvo je u 45. minuti postigao izjednačujući pogodak, a u 50. minuti je najbolji strijela lige postigao i svoj 16. ovosezonski pogodak za vodstvo Atletica.

Bolji od Ronalda

Odmah nakon toga Opta je objavila podatak koji će zaboljeti sve u Barceloni. Naime, urugvajski napadač zabio je 16 golova u 17 nastupa za Atletico Madrid te je postao najbrži igrač La Lige u 21 stoljeću koji je došao do te brojke.Suarez je srušio rekord Cristiana Ronalda koji je u prvih 17 utakmica za Real u sezoni 2009./2010. postigao 15 golova.

16 – Luis Suárez 🇺🇾 has scored 16 goals in his first 17 games for Atlético de Madrid in LaLiga, becoming the fastest player to reach 16 goals for the same club in the competition in the 21st century (Cristiano Ronaldo 🇵🇹 – 15 goals for Real Madrid in 2009/10). Amazing. pic.twitter.com/wHbLRFdA7P — OptaJose (@OptaJose) February 8, 2021

Na ovaj način još je jednom pokazao Ronaldu Koemanu da je bio u krivu što ga se ljetos odlučio olako riješiti. Pogotovo što Suarez svojim golovima vodi Atletico prema naslovu prvaka. Zbog toga nije ni čudno što je Lionel Messi bjesnio kada je klub odlučio potjerati njegovog prijatelja i kako se sada pokazuje s razlogom. Ovo bi se moglo pokazati kao jedna od najbizarnijih odluka kluba.

Barcelona forcing him to leave when he didn't want to, and getting basically nothing for him, and letting him go to a direct title rival…is just such an enormous own goal it's ridiculous lol. — Stefan Sirucek 4' 11" IQ 3000 (@sirstefan) February 9, 2021

Ipak je riječ o napadaču koji je u samo šest sezona za Barcu dao 198 golova. Lani kad je imao ogromnih problema s ozljedama uspio je dati 21 pogodak u 36 nastupa. Barcin potez je samo dodatno motivirao Suareza, koji uživa u dokazivanju da su pogriješili s njim. Nikada Urugvajac nije motiviraniji nego kada osjeća da je svijet protiv njega.

Top scorers in La Liga: Luis Suarez – 16

Youssef En-Nesyri – 13

Lionel Messi – 13 pic.twitter.com/oZkJ81aoEY — ESPN FC (@ESPNFC) February 8, 2021

Možda je klub trebao poslušati Messija kada je podijelio emotivan status na Instagramu povodim odlaska Urugvajca.

Barcelona has blood on their hands https://t.co/UY3mIWTlDX — Arthur (@YSoSerious99) February 8, 2021

”Zaslužili ste otkaz zbog svega što predstavljate. Luis je jedan od najvećih igrača u povijesti kluba koji je napravio velike stvari i za klub i individualno. Nije zaslužio da ga ovako potjerate. Ipak, istina je ta da me u Barceloni više ništa ne iznenađuje”, napisao je Argentinac, a onda se obratio prijatelju Suarezu:

”Ulazeći danas u svlačionicu očekivao sam uobičajenu svakodnevicu, ali ostao sam iznenađen. Neizmjerno teško će biti ne viđati te dan za danom, kako na treninzima tako i na terenu. Silno ćeš nam nedostajati. Zajedno u momčadi smo proveli mnogo godina, bili na nebrojeno zajedničkih večera i upoznali mnoge ljude. Mnogo stvari smo proživjeli koje nikada neću zaboraviti. Bit će čudno vidjeti te u drugom dresu, a još teže suočiti se s tobom na suprotnim stranama. Zaslužio si oproštaj koji nalikuje legendi kluba. Želim ti sve najbolje u novom izazovu. Volim te puno. Vidimo se uskoro, prijatelju.”