SEVILLA, ATLETICO, JUVENTUS, PSG…: Ivan Rakitić definitivno prelomio i odlučio gdje želi igrati iduće godine

‘Želim biti tamo gdje me vole, poštuju i trebaju. Ako je to u Barceloni, divno, a ako nije, otići ću tamo kamo želim ja sam, a ne kamo me pošalju. Već sam klubu jasno dao do znanja da neću trpjeti takvo ponašanje, poručio je nedavno dokapetan Vatrenih

Već se jako dugo spekulira s budućnosti dokapetana Vatrenih Ivana Rakitića koji je na izlaznim vratima svoje Barcelone. U nedjelju je katalonski Mundo Deportivo objavio, a brojni engleski mediji prenijeli, vijest da Rakitića želi dovesti slavni trener Jose Mourinho u svoj Tottenham, a već se ranije pričalo o interesu španjolskih prvoligaša Villarreala, Seville i Atletico Madrida, talijanskog Juventusa te francuskog Paris Saint Germaina.

ŠPANJOLCI OTKRILI ZAŠTO SU MESSI I DRUŠTVO PREKO NOĆI ODBACILI RAKITIĆA: ‘To što je napravio, nije se nikome svidjelo’

No čini se da od toga neće biti ništa, barem ne uskoro. Tako piše španjolska Marca koja tvrdi da Rakitić namjerava do kraja odraditi svoj ugovor s Barcelonom koji traje do kraja sljedeće sezone.

MOURINHO SE UKLJUČIO U BORBU ZA RAKITIĆA: Za Vatrenog daje najskuplje pojačanje u povijesti svog kluba?

‘Nisam vreća krumpira’

Razlog tome je što Rakitić želi sam upravljati svojom sudbinom i odlučiti gdje ide kao slobodan igrač.

Tome u prilog ide nedavna izjava hrvatskog nogometaša kojom je uputio kritiku Barceloni i tome kako se klub odnosi prema njemu.

“Znam kakvo je stanje i koji je status, ali nisam vreća krumpira s kojom mogu raditi što ih volja. Želim biti tamo gdje me vole, poštuju i trebaju. Ako je to u Barceloni, divno, a ako nije, otići ću tamo kamo želim ja sam, a ne kamo me pošalju. Već sam klubu jasno dao do znanja da neću trpjeti takvo ponašanje”, poručio je Rakitić.