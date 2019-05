JE LI ON NAJBOLJI TRENER U POVIJESTI? Statistički je neupitan, ali postoji jedna stvar koju mu mnogi spočitavaju

Katalonac osvaja trofeje gdje god se pojavi

Čak 906 od mogućih 1104 odnosno 82% od svih mogućih bodova osvojio je Pep Guardiola od svog debija u trenerskoj karijeri. Podatak je to vrijedan strahopoštovanja. Neki će ga zbog toga prozvati najboljim trenerom u povijesti modernog nogometa, a drugi će pak biti mišljenja da je za to zaslužan prije svega novac. Novac kojim je raspolagao dok je vodio Barcelonu, Bayern i pogotovo Manchester City.

Katalonac je u nedjelju prvi put obranio naslov prvaka Engleske. Poslije susreta izjavio je da nikada tako teško nije došao do naslova. To je obrazložio sljedećim riječima:

“Za naslov smo morali pobijediti 14 utakmica zaredom. Ovo mi je daleko najteže osvojeni naslov.”

U lovu na United

Cityju je za ovaj trofej bilo potrebno ogromnih 98 bodova. Pritisak Liverpoola bio je velik te je odluka pala tek u posljednjem kolu. Redsi su na kraju završili drugi sa samo bodom manje.

Guardiola je osvojio tri naslova s Barcelonom i isto toliko u Bundesligi prije nego što je došao na Otok. Cilj mu je i tamo tri puta zaredom osvojiti krunu. To je za sada uspjelo samo gradskim rivalima s Old Trafforda i to dva puta (1998.-99. – 2000.-01. i 2006.-07. – 2008.-09.).

“Iduće sezone bit će teže, ali i mi ćemo biti snažniji”, poručio je Pep i tako poslao poruku konkurenciji.